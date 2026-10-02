Bispo Robson Rodovalho Trabalhar para viver ou viver para trabalhar?

Trabalhar é parte importante da vida. O trabalho produz dignidade, sustenta famílias, desenvolve talentos e permite construir projetos. Mas existe uma diferença entre trabalhar com propósito e transformar toda a existência em produtividade.

Vivemos em uma cultura que admira pessoas sempre ocupadas. Agenda cheia virou sinal de importância. Descansar, para alguns, provoca até culpa.

E esse ritmo cobra um preço.

Há profissionais crescendo na carreira enquanto se distanciam dos filhos. Pessoas alcançando resultados enquanto perdem a saúde. Gente conectada ao trabalho o dia inteiro e desconectada daqueles que estão sentados à mesma mesa.

“Sucesso profissional perde parte do seu valor quando precisamos destruir todas as outras áreas da vida para alcançá-lo.”

Ao longo da minha caminhada, aprendi que equilíbrio não significa dar a mesma quantidade de tempo para tudo. Existem períodos que exigem maior dedicação profissional. O problema é quando uma fase intensa se transforma permanentemente em estilo de vida.

Precisamos recuperar o valor dos limites.

Existe hora de produzir, mas também existe hora de descansar. Existe momento de responder mensagens e momento de guardar o celular. Existe tempo para construir uma carreira e tempo para construir memórias com quem amamos.

Até na perspectiva bíblica encontramos o princípio do descanso. Deus não criou o ser humano para uma existência baseada apenas em produção. Nossa identidade é maior do que nossa profissão, nosso cargo ou nossos resultados.

“Você pode recuperar dinheiro. Pode reconstruir negócios. Mas existem momentos com quem amamos que nunca poderão ser repetidos.”

Eu acredito profundamente no trabalho, na excelência e na responsabilidade. Não defendo acomodação. Pelo contrário: devemos desenvolver nossos talentos e fazer bem aquilo que está em nossas mãos.

Mas também precisamos perguntar: o que estamos sacrificando para manter o ritmo que escolhemos?

No final, uma vida bem-sucedida não será medida apenas pelo que conseguimos produzir, mas também pelas relações que preservamos, pela saúde que cuidamos, pelos valores que mantivemos e pelas pessoas para quem realmente estivemos presentes.

Trabalhe com excelência. Construa. Cresça. Sonhe grande.

Só não permita que o trabalho ocupe o espaço da própria vida.