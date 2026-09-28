Bispo Robson Rodovalho Quando o Dinheiro Tira a nossa Paz

Dinheiro é uma necessidade real. As contas chegam, os compromissos precisam ser cumpridos e uma dificuldade financeira pode afetar profundamente a rotina de uma família. O problema começa quando a preocupação deixa de ocupar apenas o orçamento e passa a ocupar a mente o tempo inteiro.

Há pessoas que acordam pensando em dinheiro e dormem fazendo contas. Aos poucos, a pressão financeira se transforma em ansiedade, irritação e conflitos dentro de casa.

“O problema financeiro pode estar na conta bancária, mas não pode assumir o controle da nossa vida emocional.”

Eu acredito que precisamos aprender a separar duas coisas: responsabilidade e desespero. Responsabilidade nos leva a organizar, planejar, rever escolhas e buscar soluções. O desespero, ao contrário, pode nos fazer perder a clareza justamente quando mais precisamos dela.

Em momentos difíceis, algumas decisões simples são importantes: conversar honestamente dentro de casa, estabelecer prioridades, evitar comparações e reconhecer limites. Muitas famílias sofrem tentando sustentar um padrão de vida que já não corresponde à sua realidade.

Existe também uma pressão silenciosa produzida pelas redes sociais. Vemos viagens, carros, restaurantes e conquistas, mas raramente enxergamos as dívidas, frustrações e dificuldades que existem por trás das imagens. Comparar os bastidores da nossa vida com a vitrine dos outros é um caminho rápido para a insatisfação.

A fé também nos ajuda a colocar o dinheiro no lugar certo. Jesus ensinou sobre provisão, confiança e sobre o perigo de transformar as preocupações materiais no centro da existência. Isso não significa ignorar boletos ou abandonar planejamento. Significa trabalhar com responsabilidade sem permitir que o medo governe o coração.

“Paz financeira não começa quando temos tudo. Começa quando aprendemos a administrar com sabedoria aquilo que temos.”

Talvez você esteja vivendo uma fase apertada. Não transforme uma estação difícil em uma definição da sua vida. Reorganize o que puder, procure orientação quando necessário e continue caminhando.

Dinheiro é importante. Mas ele nunca poderá valer mais do que sua saúde, sua família, sua consciência e sua paz.