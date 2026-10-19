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Os servidores públicos federais e suas entidades representativas conhecem bem o preço das escolhas políticas. Entre os governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro, a saúde suplementar do funcionalismo enfrentou anos de congelamento da participação da União, enquanto os custos da assistência médica cresciam de forma acelerada. Quem acabou pagando a diferença foram os próprios servidores, por meio de reajustes cada vez maiores.

Nesse período, a Geap enfrentou um dos momentos mais difíceis de sua história. Entidades sindicais denunciaram aumentos expressivos nas mensalidades, intervenções na governança e decisões que ampliaram a insegurança dos beneficiários. A sensação era de abandono de uma política que sempre foi fundamental para garantir proteção aos trabalhadores do serviço público e suas famílias.

A partir de 2023, o cenário começou a mudar. Com uma gestão focada na recuperação da operadora, a Geap voltou a crescer, ampliou sua carteira de beneficiários e retomou uma trajetória de fortalecimento institucional. Os desafios continuam existindo, mas a direção passou a ser de reconstrução, não de desmonte.

Por isso, o debate eleitoral interessa diretamente aos servidores. Não se trata apenas de uma disputa entre candidatos, mas entre projetos distintos para o serviço público. De um lado, propostas associadas à redução do tamanho do Estado e à retomada de reformas que atingem o funcionários públicos. De outro, a continuidade de uma política de valorização dos servidores e de fortalecimento das suas estruturas de proteção social.

Para a Geap e seus beneficiários, a escolha tem consequências concretas. A experiência recente mostrou o que acontece quando a saúde do servidor deixa de ser prioridade. Também mostrou que é possível recuperar, crescer e avançar.

Por essa razão, para quem defende a manutenção e o fortalecimento da Geap, Luiz Inácio Lula da Silva representa a continuidade do processo de recuperação e crescimento vivido pela operadora nos últimos anos, garantindo um ambiente mais favorável para a valorização dos servidores públicos e de seus direitos.



