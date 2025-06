Reprodução Rio de Janeiro foi confirmado como sede da próxima reunião de líderes do BRICS.

*Por: João Carlos Silva



O Fórum Parlamentar do Brics realizado no Palácio do Congresso Nacional na última semana foi uma reunião com parlamentares de 15 países com discussões altamente positivas.

Questões ambientais estavam em voga visando a Cop 30 em Belém. No meio ambiente os líderes discutiram propostas que vão de encontro para muitas que ocorrem entre os parlamentares brasileiros.

Quando abordaram o tema da economia, membros dos Brics se movimentaram entre si. Foi uma pauta que incluía toda questão mundial. Muito bem organizado e contando com uma desenvoltura perfeita do Presidente da Câmara dos Deputados Hugo Motta e do Presidente do Senado Federal Davi Alcolumbre.

Receptivos, deixaram o tom das discussões plenárias em alta perfeição. Notado nesses dias presença importante do Deputado Federal Fausto Pinato (PP SP) junto aos membros dos Brics. Presidente da Frente Parlamentar Brasil China e Brics,

Pinato é um defensor ferrenho do consenso entre todas as discussões colocadas na mesa. Em seus discursos, operou no semblante dos participantes, confiança no Brasil. Não falou sobre embates políticos desnecessários. Pregou uma pauta de projetos importantes para o Brasil entre nações que compõem os Brics.

Ora, fez o dever de casa em um evento mais do que importante mundialmente. Polarização está causando pontos negativos na vida nacional. Fausto Pinato sempre foi um defensor do desenvolvimento do território brasileiro. Isso ficou visível em suas falas durante o Fórum. Saiu fortalecido e angariou mais simpatia e prestígio entre os participantes.

O Parlamento brasileiro deu uma demonstração de maturidade em todas as pautas que ocorreram durante os dias do evento. Jovens e idealistas, Motta e Alcolumbre estiveram perfeitos em seus discursos. Pinato seguiu o rito. Todos os participantes elevaram a magnitude da organização do Fórum. O Parlamento Brasileiro saiu gigante após o término das reuniões. Mostrou diplomacia. Isso importa na vida democrática brasileira. Aos fatos , enobrece cá, o elenco de propostas que a Frente Parlamentar Brasil China e Brics apresenta.

Seu presidente, amplia discussões a cada momento pensando o melhor. Sem isso , ondas do mar não conseguem bater em areia.



*Articulista e Consultor

**Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do Portal iG