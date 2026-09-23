NOAA Imagem de satélite das correntes da AMOC no Atlântico Norte, que transportam água quente do trópico rumo à Europa e ao Ártico

Um estudo da Universidade de Miami, nos Estados Unidos, apontou que o sistema de correntes oceânicas chamado Circulação Meridional de Revolvimento do Atlântico (AMOC) vem perdendo força há quase duas décadas e pode alterar o clima e elevar o nível do mar global.

A partir de dados de quatro redes de monitoramento no Atlântico Norte ocidental e da pressão identificada no fundo do mar, os pesquisadores observaram que o enfraquecimento foi registrado em várias latitudes.

Dessa forma, eles acreditam não se tratar de um fenômeno isolado, mas sim de uma tendência ampla.

O que é AMOC?

A AMOC é um conjunto de correntes reguladoras do clima. Elas funcionam como uma "esteira rolante", levando água quente e salgada dos trópicos e do Hemisfério Sul rumo ao Atlântico Norte.

A sua desaceleração está frequentemente relacionada ao aquecimento global, fenômeno que injeta grandes volumes de água doce nos oceanos do norte devido ao derretimento das geleiras.

Na prática, isso pode levar à formação de tempestades mais extremas, mudanças nos padrões de chuva, invernos mais frios em algumas regiões do planeta ou à elevação do nível do mar ao longo do litoral.







