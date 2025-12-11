Nasa Sonda da Nasa que estava em Marte perde contato com a Terra

A Nasa confirmou que perdeu contato com a sonda Maven, que há mais de dez anos orbita Marte em uma missão dedicada a estudar a atmosfera do planeta vermelho. O silêncio inesperado ocorreu no último fim de semana, após a espaçonave realizar uma manobra que a levou temporariamente para trás do planeta, onde a comunicação naturalmente se torna limitada. As informações são da BBC.

Segundo a agência norte-americana, quando a Maven retornou da trajetória que a colocava fora da linha direta de comunicação com a Terra, ela não restabeleceu o contato esperado com os engenheiros da missão.

Lançada em 2013, a sonda tem investigado a alta atmosfera de Marte e a interação com ventos solares, ajudando cientistas a reconstruir a história climática do planeta. O objetivo é compreender como Marte perdeu grande parte de sua atmosfera e de sua água líquida, fatores cruciais para avaliar se o planeta poderia ser habitável para futuros colonizadores humanos.

Além de suas próprias pesquisas, a Maven também atua como um importante elo de comunicação entre a Terra e os dois robôs que exploram a superfície marciana atualmente: os rovers Curiosity e Perseverance.

Em nota, a Nasa informou que as equipes estão trabalhando para recuperar a comunicação com a sonda.

“A espaçonave e as equipes de operações estão investigando a anomalia para solucionar a situação. Mais informações serão divulgadas assim que estiverem disponíveis”, disse a agência.