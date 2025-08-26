Reprodução/freepik Via Láctea

Sabe aquela ideia de que, pra ver a Via Láctea a olho nu, a gente precisa viajar para o deserto do Atacama, no Chile, ou escalar montanhas fora do Brasil? Pois é... Um novo estudo mostra que dá para ter essa experiência por aqui mesmo, nos nossos próprios parques nacionais. O IASTRO, Índice de Potencial Astroturístico dos Parques Nacionais, avaliou 75 unidades de conservação do país para mostrar que o céu ideal para contemplar as estrelas pode estar bem mais perto do que a gente imagina.

Acervo pessoal Dennis Hyde (Instituto Entreparques) e Daniel Mello (UFRJ), dois dos responsáveis pelo índice que mostra o potencial dos parques nacionais brasileiros para o astroturismo.

No episódio desta quarta-feira do podcast iG foi pro Espaço, convidamos dois dos cinco autores do artigo científico publicado: o astrônomo Daniel Mello, da UFRJ, e o economista Dennis Hyde, do Instituto Entreparques. Em parceria com outros institutos, eles criaram um índice que mede a qualidade dos céus noturnos nos parques nacionais, cruzando dados de poluição luminosa, cobertura de nuvens e infraestrutura turística.





Importância do astroturismo

Durante a conversa, vamos explorar os principais achados do estudo e entender os bastidores da criação do índice IASTRO. Como o astroturismo pode impulsionar o turismo sustentável no Brasil? De que forma essa experiência de observar o céu se conecta com educação científica, preservação ambiental e até o desenvolvimento de comunidades locais?

O episódio está imperdível para quem curte astronomia, natureza, viagens ou só para quem quer saber onde tirar aquela foto incrível do céu estrelado.

