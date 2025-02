Divulgação/Nasa Wilmore e William estão 'presos' no espaço

A NASA planeja trazer, até o dia 20 de março, os dois astronautas da Starliner de volta à Terra, junto com os dois companheiros de tripulação da estação espacial. Isso significaria um encurtamento em cerca de duas semanas da longa estadia em órbita.



A informação é de uma reportagem da CBS News, dos Estados Unidos. A viagem para casa um pouco mais cedo do que o planejado será possível porque haverá a troca do próximo conjunto de passageiros da estação Crew 10, para uma nave Crew Dragon diferente. Essa deverá ser lançada em 12 de março, se o clima e outros fatores não estiverem adversos, afirma a CBS.



Após uma transferência de cinco a sete dias para atualizar os substitutos da Crew 10, o comandante Nick Hague, o cosmonauta Alexander Gorbunov, o comandante da Starliner Barry "Butch" Wilmore e a copiloto Sunita Williams irão desacoplar e retornar à Terra.

Quase 300 dias no espaço

Supondo que as datas se mantenham, Wilmore e Williams terão registrado quase 290 dias em órbita desde o lançamento, em 5 de junho, em uma missão originalmente esperada para durar um pouco mais de uma semana. Esse é o tempo que a Boeing e os gerentes da NASA achavam que levaria para concluir o primeiro voo de teste pilotado da Starliner.



A Starliner, construída como parte de um programa da NASA para desenvolver naves comerciais independentes de transporte de astronautas, teve problemas de propulsão e vazamentos, o que atrasou a missão.



A CBS lembra que os gerentes da NASA decidiram que os riscos eram altos demais para trazer Wilmore e Williams a bordo da Starliner. E optaram por trazer a nave por controle remoto, sem a tripulação, e manter Wilmore e Williams a bordo da estação até que pudessem voltar para casa com Hague e Gorbunov.



A NASA planejou originalmente trazer todos os quatro de volta à Terra em fevereiro, mas adiou a data no final do ano passado devido ao trabalho necessário para preparar a Crew 10 Dragon para o lançamento.



Musk buscaria a tripulação Em janeiro, o presidente Donald Trump culpou o adiamento, durante o governo Biden, a quem culpou por ter, em sua visão, "abandonado" os dois astronautas no espaço. Trump disse que pediu ao fundador da SpaceX, Elon Musk, para buscar Wilmore e Williams. Musk também culpou Biden em uma publicação no X.



A CBS afirma que o governo Biden não teve influência na decisão da NASA de estender a missão da tripulação da Starliner. E que não havia necessidade de buscar os astronautas, já que a nave que serviria de "carona", segundo a CBS, está atracada na estação espacial há cinco meses.