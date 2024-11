Foto: Reprodução Existe vida na lua de Júpiter? Saiba mais sobre a investigação da Nasa





Uma das buscas mais antigas da ciência é a vida fora da Terra. Agora, há chances que vida extraterrestre esteja mais próxima do que pensávamos. De fato, talvez exista dentro da Via Láctea.

Novos estudos sugerem que Miranda, uma das luas de Urano, tem um oceano escondido. A água no local proporcionaria as condições necessárias para promover a vida no planeta.

Descoberta surpreendente

Os cientistas consideraram a descoberta “surpreendente”. Caso seja comprovado, Miranda seria um dos pouquíssimos lugares no sistema solar terrestre com capacidade de abrigar uma forma de vida, tendo em vista que água é considerada essencial para isso.

Miranda tem uma superfície rochosa e gelada, o que enfatiza a ideia de possuir um oceano e, potencialmente, vida. A hipótese é que o mar ficaria a cerca de 100 quilômetros de profundidade, abaixo de uma crosta congelada de 30 quilômetros, de acordo com publicação do The Planetary Science Journal.

Mas como surgiu?

A ciência não tem uma explicação de como o oceano surgiu. A melhor ideia é que, na formação de Miranda e outras luas de Urano, forças gravitacionais de Urano influenciaram na formação das luas.

As movimentações aqueceram o interior da lua, fazendo o gelo do interior derreter e deixando a água em estado líquido. Assim, o oceano teria se formado.

Com o passar do tempo, boa parte do oceano congelou, mas os cientistas acreditam que a água segue no interior, e isso criou ambiente ideal para surgimento da vida.

Sobre a lua Miranda

Urano, um planeta gigante, tem 28 luas, das quais 27 foram nomeadas por livros de Shakespeare e Alexander Pope.

Miranda é a menor das luas, com 500 quilômetros de diâmetro; nossa Lua é cerca de sete vezes maior.

Apesar das suposições de vida, não é totalmente possível afirmar que existe ou existiu água em Miranda, quiçá vida. Por isso, missões espaciais devem seguir para lá nos próximos anos.