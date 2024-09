Cometa do século

O cometa C/2023 A3, um dos mais aguardados dos últimos tempos - por isso, ficou conhecido como "cometa do século" -, começará a ser visível na Terra a partir deste domingo (15). Sua observação será possível até novembro. Ele vem do Leste e poderá ser visto perto do amanhecer (setembro) até o começo da tarde (novembro).