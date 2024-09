Há chances de mudar de direção

O astrônomo canadense Paul Wiegert resolveu estudar as chances do Apophis ser redirecionado caso um pequeno objeto colida com ele. Em pesquisas anteriores, Wiegert e Ben Hyatt descartaram a colisão com asteroides conhecidos, mas perceberam que há uma pequena chance de colisão com materiais que viajam junto a alguns desses objetos.