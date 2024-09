Superlua ou Lua da Colheita - 18 de setembro

As superluas acontecem ocorrem quando o satélite natural da Terra está na fase Cheia e no ponto da órbita mais próximo do planeta. No mesmo dia, o satélite estará na constelação de Peixes. Essa posição é chamada de “Lua da Colheita”, pois seu reflexo da luz auxiliava os agricultores no trabalho noturno.