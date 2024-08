Registro de fenômenos celestes

O Ministério de Turismo e Antiguidades do Egito anunciou a descoberta na última sexta-feira (23). Localizado no Templo de Buto em Tell el-Fara’in, na província de Kafr El Sheikh, a cerca de 130 quilômetros da capital, o observatório tem nove salas de tijolos e uma pequena sala de pedra, que seria a torre.