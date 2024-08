Reprodução YouTube Objeto encontrado

A NASA está investigando um objeto enigmático que está se movendo pela Via Láctea a uma velocidade impressionante de mais de 1,6 milhão de quilômetros por hora. Conhecido como CWISE, esse corpo celeste pode estar se dirigindo para fora da galáxia, rumo ao espaço intergaláctico.



Descrito pelo projeto Planet 9 como uma massa com 27 mil vezes a massa da Terra, o CWISE é comparável em tamanho a uma pequena estrela. A descoberta, reportada pelo jornal britânico The Mirror, revelou que a velocidade do CWISE é tão alta que há uma grande possibilidade de que ele escape da gravidade da Via Láctea e se perca no vasto espaço entre as galáxias.

Especialistas acreditam que o CWISE pode ter se formado a partir de um sistema binário que incluía uma anã branca que explodiu em uma supernova. Outra teoria sugere que a massa poderia ter se originado de um aglomerado estelar que interagiu com buracos negros, o que teria lançado o CWISE em sua rápida trajetória.

Kyle Kremer, novo professor assistente do Departamento de Astronomia e Astrofísica da Universidade da Califórnia, San Diego, comentou sobre o fenômeno: “Quando uma estrela encontra um buraco negro binário, a interação complexa entre os três corpos pode impulsionar a estrela para fora do aglomerado globular.”

A descoberta do CWISE envolveu uma colaboração entre voluntários, profissionais e estudantes. O Observatório WM Keck, localizado em Maunakea, Havaí, identificou que o CWISE possui menos ferro e outros metais em comparação com outras estrelas, sugerindo que é um remanescente das primeiras gerações de estrelas na Via Láctea, datando de milhões de anos atrás.