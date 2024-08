Alexander Andrews/Unsplash Lua deve ocultar Saturno a partir das 21h45

O Observatório Nacional (ON) vai transmitir ao vivo, nesta terça-feira (20), a encobrimento de Saturno pela Lua . O fenômeno é conhecido como ocultação planetária . O satélite da Terra deve passar em frente ao planeta entre às 21h46 e às 23h38, pelo horário de Brasília.

No Brasil, o fenômeno poderá ser observado a olho nu nos estados da região Centro-Oeste, Norte e Nordeste, entre 21h45 e 22h45. A posição da Lua no céu pode variar conforme a localização do observador na Terra, devido à sua proximidade com o nosso planeta. Isso significa que a visão do fenômeno não será a mesma para todos. Por exemplo, quem estiver no Sul e Sudeste do país verá apenas uma conjunção, onde Saturno e a Lua parecerão muito próximos no céu.



A transmissão faz parte do projeto Céu em sua casa: observação remota do ON, e acontece a partir de 20h30 no YouTube do Observatório.





Lua azul

Ontem (19), aconteceu a primeira superlua de 2024 , uma Lua Azul. O fenômeno pôde ser observado a olho nu, sem a necessidade de equipamentos especiais ou telescópios.

Conhecida como Lua Azul ou Lua de Esturjão, essa designação não se refere à cor que a lua apresentará no céu, mas sim a uma característica específica: trata-se da terceira lua cheia dentro da mesma estação do ano, algo que ocorre raramente, a cada dois ou três anos.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.