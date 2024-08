Alexander Andrews/Unsplash Material achado na Lua pode revolucionar exploração extraterrestre

Pela primeira vez na história, foi descoberta a presença de grafeno natural em uma amostra de solo lunar . Isso significa que há carbono na Lua , o que adiciona mais um capítulo à história do satélite e da exploração espacial .

Pesquisadores da missão chinesa Chang’e-5 retornaram para a Terra com 1,73 kgem 2020 e, em 17 de junho deste ano, os resultados da análise foram publicados na revista National Science Review.

Novas hipóteses e ferramentas

A hipótese dos cientistas é que a camada de grafeno tenha se formado por atividade vulcânica, nos estágios iniciais do satélite. Segundo os pesquisadores, ventos solares podem ter catalisado o mineral contendo ferro e, com os impactos de meteoritos, podem ter contribuído para a formação do grafeno em solo lunar.

Com a descoberta, a teoria de que a Lua seria pobre em carbono passa a ser desafiada. Além disso, abre-se a possibilidade para a criação de novos recursos para a exploração espacial, uma vez que as propriedades condutoras e de resistência do grafeno podem ser usadas na construção de estruturas mais leves e resistentes para bases lunares.

Dessa forma, futuras missões, como o Programa Artemis da Nasa e o projeto Moon Village da Agência Espacial Europeia, a ESA, podem aproveitar as propriedades do grafeno para desenvolver infraestrutura permanente na superfície lunar.

