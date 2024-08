Reprodução Closeup de rosto de Mulher que Grita





Há mais de 90 anos a “ mulher que grita ” intriga profissionais e cientistas. A múmia chama atenção pela boca aberta e peruca preta. O corpo tem 3 mil anos, mas apenas agora pesquisadores começam a entender o que aconteceu com ela.

Com novas tecnologias disponíveis, arqueólogos puderam analisar o corpo e descobriram que ela está com a boca aberta porque morreu gritando.

Tudo indica que o corpo dela começou a sofrer, e ela sentia muita for. Os músculos enrijeceram rapidamente, e após a morte, não puderam ser movidos. Porém, ainda não se sabe a exata causa da morte - exceto que foi violenta.

O que pode ter acontecido com mulher que grita?

Sahar Saleem , professora de radiologia a Kasr Al Ainy na Universidade de Cairo, no Egito, disse que a múmia da mulher que grita é uma “cápsula do tempo criminal.”

Para ela, a hipótese mais provável é que a mulher tenha sofrido um espasmo cadavérico . Isso é um congelamento completo do corpo logo após ou durante a morte.

O espasmo cadavérico normalmente indica mortes acompanhadas de grandes estresses psicológicos e emoções intensas.

“A expressão facial da múmia pode ser lida como espasmo cadavérico, o que implica que a mulher morreu gritando de agonia e dor.”

A mulher que grita

A múmia da mulher que grita foi encontrada em uma expedição do Metropolitan de Nova York. Estava em Luxor, no Egito, perto da tumba do arquiteto Senmut.

A mulher foi encontrada com as pernas esticadas e braços retorcidos acima da cintura. O rosto estava contorcido de dor, e as bocas abertas, mostrando os dentes.

Tinha uma peruca luxuosa, preta, feita com fibras de palmeiras e enfeitadas com quartzos, magnetite e albita. Ela também tinha dois anéis em formado de escaravelho, um de ouro e um de prata.

Foi embalsamada em zimbro e olíbano, produtos bastante caros para a época, e que precisavam ser importados para o Egito.

Além disso, ela tinha cabelos pintados com henna e zimbro. Era frequente egípcios pintarem os cabelos - mas, normalmente, escolhiam preto.

Estima–se que ela tinha cerca de 1,52 metros e 48 anos. Ela tinha quebrado e perdido diversos dentes e tinha artrite na coluna.

Havia um ponto pouco usual na múmia: cérebro, pulmões, fígado, rins, intestino e apêndice estavam intactos; normalmente, órgãos são removidos para mumificação.

Múmia que deu errado?

A professora Saleem nega que a Mulher que Grita seja resultado de uma embalsamação mal feita. Pelo contrário:

“Aqui, vemos que foi embalsamada com material caro e importado. Isso e a aparência bem preservada vai contra a crença tradicional que não retirar os órgãos é indicio de mumificação mal feita.”