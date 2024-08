Reprodução O aquecimento global é um dos maiores problemas da humanidade





O livro "A História de Adão e Eva: A Era dos Cataclismos", escrito por Chan Thomas e publicado originalmente em 1960, apresenta a hipótese de que ciclos de destruição em massa podem ser previstos e evitados. Segundo Thomas, os polos magnéticos da Terra invertem-se a cada 6,5 mil anos, causando extinções em massa.

Por décadas, o texto permaneceu guardado pela CIA, sendo tornado público apenas posteriormente. Em 2013, 50 páginas do livro foram desclassificadas, e a publicação subsequente detalhou totalmente a teoria de Thomas. Desde então, o livro ganhou popularidade nas redes sociais e entre teóricos da conspiração.

Thomas associou a reversão dos polos a eventos bíblicos, como os dilúvios de Adão e Eva e de Noé, alegando que um terceiro dilúvio estaria próximo. O tema foi discutido recentemente no podcast "Joe Rogan Experience", em janeiro de 2024, com a participação do youtuber Jimmy Corsetti.

Durante o episódio, relacionaram anomalias naturais, como aquecimento global e aumento dos oceanos, à teoria de Thomas. O podcast recebeu mais de 20 milhões de visualizações.





Contraponto

No entanto, a teoria de Thomas enfrenta ceticismo científico. Martin Mlynczak, da NASA, refutou a hipótese, destacando a falta de evidências científicas. Ele afirmou que alegações extraordinárias requerem provas extraordinárias, que não foram apresentadas por Thomas.

Mlynczak concluiu que não há evidências de que as excursões do campo magnético tenham afetado significativamente o clima da Terra nos últimos 2,8 milhões de anos.

