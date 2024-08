History Content / Reprodução Entrada de tumba na necrópole romana

Uma necrópole romana foi descoberta na região de Tios, no mar Negro, ao norte da Turquia . O local parece uma cidade subterrânea e estima-se que foi usada por mais de 10 mil anos.

A necrópole foi construída como uma cidade: tem ruas, terraços, diversos tipos de tumbas e uma organização que reflete a hierarquia local. O local começou a ser usado há cerca de 25 mil anos, no século V a.C.

As escavações começaram há três anos. Até agora, foram descobertos 96 sarcófagos, 23 túmulos de câmara, 60 lápides, 1.317 objetos funerários diversos e sete enterros tipo cista (urnas monumentais).

Importância de Tios

Tios é uma das cidades com mais importância histórica da região. Ela é a única cidade da região do mar Negro na qual não teve assentamentos modernos construídos em cima. Há registros, no local, de vivência entre o século V a.C. e V d.C.

Em Tios há, então, um registro arqueológico completo valioso para os arqueólogos.

Por isso,Tios é a cidade com a maioria dos túmulos entre os séculos I e III d.C.; nesse período, fazia parte do Império Romano .

Descobertas sobre período romano

Sahin Yildirim , diretor da escavação, comentou que a necrópole da Turquia é importantíssima para aprendizado do período romano:

"Têm sido descobertas lápides e inscrições indicando que uma parte significativa dos habitantes desta cidade no tempo do imperador Marco Aurélio ganhou o direito à cidadania romana. Encontramos túmulos que se pensa pertenciam a soldados romanos."

Infelizmente, a cidade não era fortificada e foi invadida muitas vezes. Estima-se que a maioria dos objetos foi saqueada e túmulos degradados durante a existência.

