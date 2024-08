Os filhotes Patin, Emslee e Arielle, em New Iberia. Grupos de defesa dos animais consideram experiências com os macacos cruéis e desnecessárias The New York Times

Chimpanzé Marlon, de 10 anos, brinca em um jaula externo em um centro de pesquisa em New Iberia, Louisiana The New York Times

O treinador Jeremy Breaux aplica uma injeção em um dos macacos do centro de New Iberia The New York Times

Jaulas externas dos chimpanzés no centro de pesquisas da Louisiana The New York Times

Chimpanzé segura grades de jaula enquanto aguarda sua vez para série de experimentos no maior centro de pesquisa médica da Europa, na Holanda Reuters

De acordo com o estudo, machos influentes ou fêmeas idosas têm o papel de mediadores do grupo Claudia Rudolf von Rohr via The New York Times

Filhote de chimpanzé nascido no dia 10 de março descansa com a mãe no zoológico de Bartislava AFP

Chimpanzé usa martelo de madeira para quebrar nozes MPI f.Evolutionary Anthropology/Sonja Metzger

Chimpanzés em centro de reabilitação de primatas na África do Sul: animais com o mesmo padrão de felicidade de humanos AP