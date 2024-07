João Heitor Silva Macedo Espaço que foi encontrado no RS





Em uma descoberta inesperada, um sítio arqueológico com vestígios de um povo que habitou a região há aproximadamente 10 mil anos foi revelado em Dona Francisca, no Rio Grande do Sul.

A descoberta inclui pedras lascadas e cerâmicas, que fornecem novas informações sobre a ocupação humana antiga na área.

A revelação dos artefatos ocorreu em maio deste ano, após enchentes severas que atingiram o estado gaúcho.

O transbordamento do rio Jacuí trouxe à tona os artefatos que estavam enterrados na lavoura de arroz localizada às margens do rio, na região central do estado.

A descoberta foi feita por moradores e agricultores locais, com a colaboração do professor e arqueólogo João Heitor Silva Macedo, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

O trabalho conjunto entre a os moradores e o acadêmico possibilitou a identificação e análise dos vestígios encontrados.





Explicação dos especialistas



Embora as enchentes tenham causado grandes danos à população local, a exposição do sítio arqueológico oferece uma nova perspectiva sobre a ocupação humana na região, segundo os especialistas.

“Esse sítio emergiu a partir das enchentes que foram avassaladoras para toda a população do Rio Grande do Sul, revelando uma grande crise sócio-climática, mas de outro lado revelou esse potencial arqueológico que estava enterrado e com a força das águas acabou vindo para a superfície e abrindo um horizonte de pesquisa que nós jamais poderíamos ter conhecido”, falou João Heitor em entrevista para a CNN Brasil.

