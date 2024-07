Getty Images Disfunção erétil é ainda um tabu

A empresa suíça Comphya, liderada pelo CEO e cofundador brasileiro Rodrigo Fraga, anunciou a criação do "Viagra eletrônico", um dispositivo inovador chamado CaverSTIM. Esta ferramenta está sendo desenvolvida como uma alternativa aos tratamentos tradicionais de disfunção erétil, como injeções penianas e o famoso tadala.



O CaverSTIM é um neuroestimulador implantado na região pélvica, próximo à próstata e ao osso púbico. Ele funciona enviando impulsos elétricos controlados para estimular os nervos cavernosos, responsáveis pela ereção.

O dispositivo permite que o usuário controle remotamente, proporcionando um resultado indolor e ajustável para recuperar a função erétil.

Atualmente, o CaverSTIM está em fase de testes no Brasil, Estados Unidos e Austrália, com doze pessoas participando do experimento inicial.

Os resultados até agora são considerados promissores, especialmente em pacientes que passaram por prostatectomia devido ao câncer de próstata. A próxima fase do teste envolverá 150 homens.

A empresa planeja expandir o uso do CaverSTIM para tratar pessoas com diabetes, lesões medulares e outras condições que causam disfunção erétil.

Após a conclusão dos testes, a Comphya apresentará o dispositivo aos órgãos reguladores, com a expectativa de que o produto esteja disponível no mercado até 2027.





Explicação do CEO

Rodrigo Fraga, em entrevista ao G1, destacou a importância do "Viagra eletrônico" na redução do constrangimento para os pacientes, especialmente devido ao estigma associado à disfunção erétil.

Ele classificou a proposta como "revolucionária" para "o tratamento pós-cirurgia de próstata, mas também para mudar a realidade dos homens que sofrem com a doença".

Deborah Secco Reprodução/Instagram Eduardo Costa Reprodução/Instagram Pedro Scooby Reprodução/Instagram Britney Spears Reprodução/Instagram Gracyanne Barbosa Reprodução/Instagram

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.