Reprodução/redes sociais Astronauta compartilhou as imagens no X (antigo Twitter)

O astronauta Matthew Dominick, da Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço (NASA), compartilhou imagens que mostram luzes estranhas piscando sobre a Terra.

O profissional está na Estação Espacial Internacional (ISS), de onde tirou as fotografias que revelam os fenômenos luminosos. Segundo Dominick, as luzes são conhecidas como "sprites" vermelhos, e estão relacionadas a poderosos relâmpagos.

Dominick compartilhou as fotos na rede social X (antigo Twitter) no dia 20 de junho. Ele explicou que as registrou enquanto filmava um timelapse de uma tempestade com relâmpagos próximo a costa da África do Sul.

“Se houver por aí algum especialista em sprites vermelhos, gostaria de receber dicas sobre como captar mais destes”, acrescentou no seu tweet.

Entenda os sprites vermelhos

Essas luzes são um exemplo de explosões coloridas de energia, chamadas "eventos luminosos transitórios" (TLE's), que aparecem sobre nuvens de fortes tempestades.

Segundo o IFL Sciencenotes, os sprites vermelhos ocorrem geralmente a altitudes de 50 a 90 quilômetros da atmosfera. Sua cor marcante é causada pela interação do nitrogênio da atmosfera com uma carga eléctrica, como as que estão presentes nas tempestades com relâmpagos.

Quando o nitrogênio encontra a eletricidade, emite um brilho vermelho.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp