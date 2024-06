Alkis Konstantinidis/Reuters Lua perto do Templo Poseidon, na Grécia

A Grande Paralisação Lunar, que tem encantado milhões de pessoas ao redor do mundo nesta sexta-feira (21), é um fenômeno astronômico que ocorre quando a Lua atinge uma inclinação máxima ou mínima em relação ao plano da eclíptica, o caminho aparente do Sol no céu.

Este fenômeno está relacionado ao movimento da Lua em torno da Terra e sua inclinação orbital.

A Lua não segue um caminho constante no céu; sua órbita é inclinada em relação ao equador da Terra, com uma inclinação média de aproximadamente 5,14 graus.

Além disso, a linha dos nodos lunares (os pontos onde a órbita da Lua cruza a eclíptica) gira lentamente em torno da Terra, completando uma volta a cada 18,6 anos. Isso causa variações na inclinação da órbita lunar em relação ao equador celeste.

Quando a inclinação atinge seu valor máximo de cerca de 28,6 graus, chamamos isso de Grande Paralisação Norte.

Quando a inclinação atinge seu valor mínimo de cerca de 18,4 graus, chamamos isso de Grande Paralisação Sul.

Durante esses eventos, a Lua pode atingir declinações muito altas ou muito baixas no céu, aparecendo mais ao norte ou mais ao sul do que o habitual.

Esse fenômeno pode influenciar marés e outros fatores geofísicos, além de ser uma curiosidade interessante para observadores do céu e astrônomos.

Veja fotos da lua:



