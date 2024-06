Freepik/divulgação Passagem por “túnel” é um dos relatos mais comuns por pessoas que vivenciaram uma EQM

Uma pesquisa recente observou as sensações de pessoas que passaram por uma experiência de quase morte, conhecida como EQM . Pós-doutoranda pelo Departamento de Psicologia Social e do Trabalho do Instituto de Psicologia da USP, Beatriz Ferrara Carunchio disse, em entrevista à TV Globo , que as EQMs são eventos psicológicos profundos com elementos transcendentais e místicos.

Beatriz explica que as EQMs ocorrem em indivíduos que estão próximos da morte ou em situações de perigo físico ou emocional intenso. Segundo a neuropsicóloga, que ouviu 350 pessoas no Brasil que passaram por esta situação, essas são as principais características das EQMs:

- Experiência fora do corpo;

- Atravessar um túnel;

- Consciência de estar morto;

- Paz e serenidade;

- Revisão da história de vida;

- Ver entes queridos já falecidos

- Visitar outros planos;

- Luz brilhante

Beatriz observou que as características das EQMs variam de acordo com o paciente. "Pacientes intoxicados, alcoolizados, com overdose de drogas ou mesmo sob o efeito de medicamentos com efeitos sobre o nível de consciência podem apresentar EQM com aspectos bizarros e confusos, enquanto pacientes que têm EQM após parada cardiorrespiratória apresentam, caracteristicamente, experiência fora do corpo", disse em entrevista à TV Globo.

"Já aqueles que se depararam com o risco de morte repentino, como em um acidente, apresentam marcadamente prevalência de elementos cognitivos, como revisão da história de vida, distorção temporal ou aceleração do pensamento", continuou.

A neuropsicólogo ainda ressaltou que pacientes que passam por experiências de quase morte (EQM) traumáticas podem ter consequências psicológicas graves.

PRIMEIROS ESTUDOS DE EQM



Raymond Moody publicou, em 1975, um dos primeiros estudos científicos sobre a vida após a morte. Apresentou, aqui, uma diferenciação importante: as EQMs eram experiências sensitivas e prova de vida após a morte para o cidadão comum.

Para os médicos, porém, era mais como um grupo de mudanças químicas no cérebro que davam ilusão de experiência.

Nos anos seguintes, doutores estudaram os relatos e padrões de pessoas que relatavam vida após a morte para entender o que tinham visto, ou acreditado ver, e quantificar.

A partir disso, consolidou-se um método de aplicação para análise de experiências, conhecido como Escada de Grayson. Diversas questões da escala caracterizam características descritas após as EQMs.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp .