Piranha vegetariana é encontrada na Amazônia





Cientistas que exploram a biodiversidade da Amazônia brasileira revelaram uma descoberta: uma nova espécie de peixe vegetariano. Batizado de Sauron, em referência ao vilão da saga "Senhor dos Anéis", o peixe apresenta características distintas que o diferenciam de seus parentes carnívoros.

A nova espécie, formalmente denominada M. sauron, possui um corpo redondo e uma marcante faixa preta ao longo de sua lateral.

Sua dieta, ao contrário do homônimo malévolo, consiste principalmente de plantas, o que representa uma descoberta importante no entendimento da dieta e do comportamento alimentar dos peixes na região.

A nomeação da espécie não foi apenas uma escolha aleatória, mas sim um lembrete simbólico para os cientistas concentrarem seus esforços em explorar e catalogar espécies não-descritas na América do Sul.

O nome "Sauron" também faz alusão ao Olho de Sauron, elemento marcante da narrativa de "Senhor dos Anéis".

Essa descoberta também contribui para mitigar estereótipos sobre peixes como as piranhas. Muitas vezes associadas a uma imagem feroz e sanguinária, essas espécies são mal-entendidas e sofrem de uma fama injusta, segundo especialistas.

A complexidade genética e a semelhança morfológica entre as diferentes espécies da família Serrasalmidae, da qual a piranha faz parte, tornam difícil a diferenciação precisa entre elas.

Estudos recentes têm se concentrado em identificar e caracterizar geneticamente essas novas espécies, como M. sauron e M. aylan, anteriormente consideradas como uma única.





Quem é Sauron na ficção?



Sauron é um personagem central na obra "O Senhor dos Anéis" de J.R.R. Tolkien. Ele é um Maia, um ser angelical que se tornou um poderoso vilão. Sauron é conhecido como o Senhor do Escuro e é o líder supremo de Mordor, uma região assustadora no leste da Terra Média.

Ele forjou o Um Anel, uma arma poderosa que contém grande parte de seu poder, e seu objetivo principal ao longo da história é recuperá-lo para dominar toda a Terra Média.

Sauron é mestre na arte da corrupção e manipulação, influenciando e controlando outros seres para alcançar seus objetivos. Ele é o principal antagonista na Guerra do Anel, um conflito épico que é o foco principal da narrativa.

No final da história, Sauron é derrotado quando o Um Anel é destruído, levando à queda de sua fortaleza em Barad-dûr e enfraquecendo drasticamente seu poder.

