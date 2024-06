Reprodução Gravações foram colocadas nas redes sociais





O entomólogo César Favacho compartilhou recentemente um vídeo nas redes sociais que rapidamente se tornou viral. A cena capturada mostrava formigas-de-fogo engajadas em uma intensa batalha pela posse de uma paçoca, atraindo mais de 10 milhões de visualizações e despertando o interesse de pessoas de todo o mundo pela fascinante luta das formigas por comida.

No enredo da luta das formigas, testemunhamos as formigas-de-fogo lutando bravamente para transportar a paçoca para o formigueiro, enfrentando não apenas formigas maiores, mas também desafios inesperados, como um pássaro que ameaçava roubar seu precioso achado e uma mosca parasita que representava uma ameaça mortal.

César Favacho, ao compartilhar o vídeo, aproveitou para divulgar algumas curiosidades sobre as formigas-de-fogo, destacando seu comportamento peculiar de alimentar suas larvas com a comida e não para si mesmas, e como o exército de formigas se organiza em grupos para transportar a comida e proteger o alimento de potenciais predadores.

O fascínio gerado pelo vídeo reside na oportunidade única de testemunhar um processo natural que ocorre em uma escala pequena e lenta, mas que é incrivelmente cativante de se observar.

Favacho comparou esse interesse ao sucesso do filme "Vida de Inseto", evidenciando como a vida das formigas pode ser tão intrigante quanto a de outros seres.

O entomólogo levou o experimento ainda mais longe ao colocar a paçoca em seu quintal no dia 19 de maio, permitindo observar em tempo real como as formigas-de-fogo se comportavam diante da presença desse alimento.

O confronto entre espécies também foi parte do espetáculo, com as formigas-de-fogo sendo desafiadas pelas formigas saúvas, que são consideravelmente maiores.

Apesar da resistência das formigas saúvas, as formigas-de-fogo mostraram sua determinação e habilidade estratégica ao construir uma muralha de terra ao redor da paçoca para protegê-la da chuva e de potenciais predadores.

Mesmo quando enfrentaram a ameaça da mosca parasita, que ataca e decapita as formigas, muitas delas persistiram na luta pela paçoca.

O desfecho do episódio ocorreu após oito dias de intensa batalha, quando as formigas-de-fogo finalmente conquistaram a paçoca.

Contudo, devido às condições climáticas adversas e ao aparecimento de mofo, elas acabaram abandonando o alimento, deixando espaço para que os fungos se desenvolvessem.

