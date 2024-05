MIT Ilustração do WASP-193b

Uma equipe de astrônomos do renomado Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), nos Estados Unidos, revelou uma descoberta surpreendente: a identificação de um gigantesco planeta gasoso batizado de WASP-193b. O planeta, descrito como "superfofo" e leve, representa uma nova adição intrigante ao catálogo de exoplanetas com massas semelhantes às de Júpiter e Netuno, porém com volumes consideravelmente maiores.

Os cientistas ficaram impressionados ao constatar que o WASP-193b é 50% maior que Júpiter, mas possui apenas um pouco mais de um décimo de sua massa. Essa peculiaridade levou os pesquisadores a compararem o exoplaneta a uma espécie de "algodão-doce" cósmico.

A descoberta representa um avanço no conhecimento de exoplanetas leves, sendo que o título de exoplaneta mais leve conhecido permanece com o Kepler-51d, descoberto em 2014 e do tamanho de Netuno. No entanto, ele é significativamente menor que Júpiter e cerca de 30 vezes menos denso.

A surpresa não para por aí: de acordo com o estudo publicado na Nature Astronomy, os astrônomos estão desconcertados com o processo de formação do WASP-193b, já que nenhum dos modelos clássicos de evolução planetária consegue explicar sua origem. Localizado a 1.200 anos-luz da Terra, o exoplaneta orbita uma estrela semelhante ao Sol.

A equipe de cientistas espera que observações futuras do WASP-193b forneçam novas pistas sobre os segredos desses astros gigantes, que desafiam as expectativas da evolução planetária e sobrevivem em ambientes extremos por bilhões de anos.

