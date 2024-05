Paul Selden A Douglassarachne acanthopoda fossilizada





Na região de Mazon Creek, em Illinois, nos Estados Unidos, foi feita uma descoberta incrível no mundo da paleontologia: o fóssil da aranha Douglassarachne acanthopoda, que remonta a surpreendentes 308 milhões de anos atrás.

Segundo o site Galileu, essa descoberta, publicada no Journal of Paleontology, está proporcionando novos insights sobre a vida das aranhas no Carbonífero e sua evolução ao longo das eras geológicas.

O fóssil dessa aranha notável foi encontrado em meio às formações rochosas da região, revelando detalhes fascinantes sobre sua estrutura única e seu papel no antigo ecossistema das florestas de carvão carbonífero.

Com pernas espinhosas e robustas, a Douglassarachne acanthopoda se destaca como uma espécie extinta que coexistiu com uma variedade de aracnídeos, incluindo opiliões, escorpiões e outras formas primitivas.

A importância desse fóssil vai além do seu valor morfológico. Ele oferece uma janela para o passado, permitindo que os cientistas compreendam melhor a diversidade e a evolução das aranhas e outros aracnídeos ao longo de centenas de milhões de anos.

Especialistas também dizem que essas descobertas também destacam a riqueza dos ambientes antigos e sua relevância para o estudo da vida pré-histórica.

