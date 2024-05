Reprodução/X/@ProfRScolyerMIA Médico curou seu próprio câncer

O médico australiano Richard Scolyer , diagnosticado com um tumor cerebral terminal no ano passado, está livre do câncer graças a um tratamento revolucionário que ele ajudou a desenvolver.

Professor da Universidade de Sydney , Scolyer revelou, na última segunda-feira (13), que o glioblastoma incurável de estágio 4, descoberto em sua cabeça, não voltou a aparecer após receber o diagnóstico doloroso em junho passado.

"Fiz uma ressonância magnética cerebral na quinta-feira passada em busca do glioblastoma recorrente. Descobri ontem que ainda não há sinais de recorrência. Eu não poderia estar mais feliz!", escreveu o professor em sua conta na rede social X (o antigo Twitter).

De acordo com a BBC, o glioblastoma é o tipo de tumor que atinge o Sistema Nervoso Central e se desenvolve na medula espinhal ou no cérebro com crescimento invasivo. Normalmente, a maioria dos pacientes não sobrevive mais de um ano após o diagnóstico.

Tratamento

Scoolyer, que é diretor do Melanoma Institute Australia, juntou-se à sua codiretora, Georgina Long, para desenvolver um plano de tratamento para ajudar a combater a doença mortal.

Aproveitando pesquisas de imunoterapia, Long e sua equipe encontraram os melhores resultados para ajudar na luta de Scolyer: o uso de uma combinação de medicamentos antes da cirurgia para remover o tumor.

Após consultar especialistas, o professor Long decidiu pela imunoterapia combinada, que seria administrada antes e depois da operação. Juntamente com a imunoterapia combinada, Scolyer foi o primeiro a receber uma vacina adaptada especificamente às características do seu tumor, o que ajudou a aumentar os poderes de detecção do cancro dos medicamentos. Ele também recebeu seis semanas de radioterapia após a cirurgia.

Reação

O tratamento de Scolyer não começou bem. Ele sofreu ataques epilépticos, problemas hepáticos e pneumonia nos primeiros meses, mas desde então melhorou e até voltou à sua rotina diária, incluindo correr 15 kms por dia.

"Certamente não significa que meu câncer no cérebro esteja curado. Mas é bom saber que ele ainda não voltou, então ainda tenho mais tempo para aproveitar minha vida com minha esposa Katie e meus três maravilhosos filhos", declarou Scolyer.

