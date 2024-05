Divulgação/Wikimedia Commons/Sarah H. Olson Morcego-cabeça-de-martelo é de origem africana

Entre diversas criaturas curiosas do mundo animal, uma delas chama muita atenção: o Hypsignathus monstrosus, conhecido como morcego-cabeça-de-martelo . O apelido tem relação devido à sua anatomia. Os machos, especificamente, possuem cabeças alongadas e quadradas, que se assemelham a gárgulas da arquitetura gótica.

O formato da cabeça do animal, porém, não é a única curiosidade sobre a espécie. Isto por que o morcego-cabeça-de-martelo faz um "concurso de acasalamento" bem diferente.

De acordo com a Live Science, aproximadamente 150 machos se reúnem duas vezes por ano para impressionar um grupo de fêmeas, com sons altos amplificados por uma câmara em suas cabeças e exibição de bater de asas.

Origem africana

O animal vive na África Central e Ocidental. Apesar da aparência amedrontadora, o morcego-cabeça-de-martelo costuma se alimentar apenas de frutas como figos, bananas e mangas, e moscas. Em algumas ocasiões, já houve o registro de espécimes que comeram carne de pássaro e mataram galinhas para beber seu sangue, no Gabão, segundo um estudo de 1968.

Assista ao vídeo abaixo:





