A China lançou o primeiro atlas geológico lunar completo em alta definição no último final de semana. O livro apresenta mapas detalhados da Lua com uma escala de 1:2,5 milhões, oferecendo uma riqueza de informações valiosas para pesquisas e futuras missões de exploração do satélite natural da Terra.

Desenvolvido pelo Instituto de Geoquímica da Academia Chinesa de Ciências, o atlas geológico lunar pode ser lido tanto em mandarim quanto em inglês, visando uma audiência internacional de cientistas e pesquisadores.

Os responsáveis pelo lançamento do livro destacam sua importância para a compreensão da evolução lunar e para a definição mais precisa de uma futura estação de pesquisa na Lua.

O atlas é considerado uma peça essencial para a compreensão não apenas da Lua, mas também da Terra e de outros planetas, como Marte.

O atlas geológico mapeou impressionantes 12.341 crateras de impacto, 81 bacias de impacto, 17 tipos de litologias e 14 tipos de estruturas presentes na superfície lunar. Esse detalhamento oferece uma visão sem precedentes da geologia lunar, fornecendo dados para futuras missões de exploração e pesquisas científicas.

O trabalho para elaborar este atlas teve início em 2012, com Ouyang Ziyuan e Liu Jianzhong liderando uma equipe de cientistas e cartógrafos dedicados à pesquisa. O mapa é considerado o primeiro em escala global a utilizar dados da era pós-Apollo, representando um avanço no conhecimento humano sobre a Lua e suas características geológicas.

Os especialistas acreditam que o conteúdo do atlas não apenas responderá a questões antigas sobre a geologia lunar, mas também abrirá portas para novas descobertas e novos caminhos de exploração espacial.

