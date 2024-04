Divulgação/Europe Space Agency Pontos parecidos com aranhas foram encontrados na superfície de Marte

A Agência Espacial Europeia (ESA) divulgou, ao longo desta semana, imagens da superfície de Marte captadas por uma sonda especial. Chamou atenção alguns pontos escuros sob o gelo marciano. Nas redes sociais, internautas apontaram para a semelhança com o formato de aranhas. Apesar disso, a ESA tratou de explicar que não há aracnídeos no planeta.

De acordo com a agência, as formações são erupções de dióxido de carbono (CO2) e foram encontradas em uma região do polo sul de Marte, chamada de "Cidade Inca".

"A luz solar transforma em gás o gelo de dióxido de carbono que está na base dessa cobertura, o que faz com que se acumule e rompa as placas de gelo superiores. O gás se libera na primavera marciana, arrastando matéria de coloração escura para a superfície e rompendo as camadas de gelo de até um metro de espessura", explicou a ESA.

O que é a Cidade Inca?

A sonda Mariner 9, da Nasa, descobriu a chamada "Cidade Inca" em 1972. "A razão para este nome não é nenhum mistério, com a rede linear, quase geométrica de cumes, lembrando as ruínas incas", explica a ESA. Formalmente, a região é conhecida como Angustus Labyrinthus.

Os cientistas, porém, ainda não sabem como essa "cidade" se formou em Marte. Há a hipótese de que dunas de areia tenham virado pedra ao longo do tempo. Ou talvez materiais como magma ou areia estejam vazando através de camadas fraturadas de rocha marciana.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp