Reprodição/Nasa Voyager 1 circula no espaço desde 1977

A sonda espacial Voyager 1 , o objeto mais distante da Terra , voltou a mandar sinal à Nasa (Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço dos EUA) após cinco meses, nesta terça-feira (23). Localizada a cerca de 24 bilhões de quilômetros de distância, a nave estava sem transmitir dados desde novembro do ano passado.

Lançada há 46 anos, a espaçonave da Nasa sofreu uma falha em um de seus computadores que a impedia de enviar dados científicos para a Terra - o problema só foi encontrado pelos cientistas no fim de março.

Segundo a Nasa, os engenheiros encontraram um erro em um dos chips do equipamento. Por conta disso, os códigos que fazem essa tradução e enviam as informações foram comprometidos.

A Voyager 1 é a mais distante da Terra. Em seguida, aparece sua gêmea Voyager 2, que viajou mais de 20 bilhões de quilômetros do nosso planeta.

Pioneira

Lançada ao espaço em 5 de setembro de 1977 para estudar Júpiter e Saturno, a Voyager 1 prosseguiu, posteriormente, para o espaço interestelar. A nave, inclusive, foi a primeira a entrar no espaço interestelar. A missão inicial e primária da Voyager 1 encerrou-se em 20 de novembro de 1980 após seu encontro com o sistema joviano em 1979 e o sistema saturniano em 1980.

As sondas gêmeas Voyager 1 e 2 são as espaçonaves com o tempo de operação mais longo de todos. Ambas sobrevoaram Saturno e Júpiter, e a Voyager 2 passou por Urano e Netuno.

Em 2012, a Voyager 1 fez história ao chegar ao espaço interestelar, nome dado à região repleta de material vindo de estrelas próximas que encerraram seus ciclos há bilhões de anos. Já a Voyager 2 chegou ao espaço interestelar em novembro de 2018.

