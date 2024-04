Observatório Heller & Jung/Divulgação Meteoro explodiu no céu do Rio Grande do Sul





Na última quinta-feira (18), moradores do Rio Grande do Sul foram surpreendidos por um espetáculo celestial quando um meteoro cruzou os céus da região.

O observatório espacial Heller & Jung, localizado em Taquara, na Região Metropolitana de Porto Alegre, registrou o momento em que houve uma explosão, resultando em um brilho mais intenso do que o da lua.

O professor Carlos Fernando Jung, responsável pelo observatório, explicou que a magnitude do corpo celeste foi de -11,41, ocorrendo por volta das 22h48.

O meteoro foi avistado caindo sobre o oceano ao Sul do Rio Grande do Sul. No entanto, não foi possível identificar a origem específica do fragmento.

Assista ao vídeo abaixo:



Imagem: Observatório Espacial Heller & Jung - 18/04/2024 pic.twitter.com/lGQenN6c7l — F Regionais (@FRegionais51808) April 20, 2024





