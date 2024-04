Thales Nascimento/Divulgação Nova espécie de dinossauro é descoberta na Bahia e se chama Tieta

Um grupo de cientistas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) descobriu uma nova espécie de dinossauro que viveu no Recôncavo Baiano.

De acordo com a instituição, o estudo também identificou os primeiros ossos de dinossauros encontrados na América do Sul, "proporcionando apontamentos valiosos sobre a fauna pré-histórica da região".

Os cienistas batizaram o espécime como Tietasaura derbyiana, em homenagem ao romance do escritor Jorge Amado "Tieta do Agreste", e ao geólogo e naturalista Orville A. Derby, fundador do Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil e um dos pioneiros da paleontologia no país.

O grupo de paleontólogos, coordenado pelas pesquisadoras Kamila Bandeira e Valéria Gallo, ambas do Instituto de Biologia Roberto Alcantara Gomes (Ibrag) da Uerj, fez uma análise de fósseis coletados entre 1859 e 1906 na Bacia do Recôncavo, unidade geológica localizada no Nordeste do Brasil.

Os materiais foram encontrados recentemente no Museu de História Natural de Londres. Até então, eram dados como 'perdidos'.

Dinossauro herbívoro

A equipe identificou que a nova espécie identificada seria a primeira do grupo dos ornitísquios no país, uma ordem dos herbívoros, que têm como característica o focinho em forma de bico e a estrutura da pélvis semelhante à das aves.

Os resultados dos estudos foram divulgados neste mês de abril no periódico científico Historical Biology, de forma a proporcionar novas perspectivas sobre a evolução e diversificação dos animais, além de ressaltar a importância de preservar coleções históricas para o avanço da ciência.

