Reprodução: Flipar Baleias são analisadas por cientistas no Alaska

Uma equipe de cientistas da Nasa , a agência espacial dos Estados Unidos , resolveu "conversar" com baleias jubartes para tentar praticar a comunicação com alienígenas. Quem explicou essa técnica foi o pesquisador Josie Hubbard , especialista em comportamento animal na Universidade da Califórnia, em entrevista à BBC Brasil.

Hubbard faz parte da equipe de pesquisa do Seti, o projeto da Nasa para busca por inteligência extraterrestre. Segundo o cientista, o primeiro experimento com baleias aconteceu em 2021, na costa sudeste do Alasca. Na ocasião, os pesquisadores "conversaram" com os animais.

"É como experimentar outro mundo. Você as ouve vindo à superfície. Então há uma grande respiração, você pode ver, e elas estão todas juntas como um grupo. É simplesmente incrível", contou Hubbard.

Na entrevista, o especialista relembrou que, para entrar em contato com as baleias, o grupo precisou desligar os motores do navio e ficar a uma certa distância dos animais. Em seguida, os pesquisadores ativaram uma gravação em um alto-falante subaquático.

Imediatamente, uma jubarte se separou de seu grupo, se aproximou do navio, foi até a superfície e mergulhou. Todo o processo levou 20 minutos.

Comunicação com extraterrestres

A equipe de pesquisadores acredita na possibilidade de que os sons das baleias contenham mensagens complexas e inteligentes, semelhantes às línguas usadas por humanos - ou até por alienígenas.

Desta forma, o estudo pode ser o primeiro passo para a comunicação com a inteligência não-humana, no entendimento dos especialistas.

À BBC, a cientista Brenda McCowan afirmou que as pesquisa ainda está em estágio embrionário. "Um grande desafio para nós é classificar esses sinais e determinar o seu contexto, para que possamos determinar o significado. Acho que inteligência artificial (IA) nos ajudará a fazer isso", contou.

