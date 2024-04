Reprodução/YouTube/Nasa Imagem de eclipse solar total atravessando território dos Estados Unidos em 2017

O mundo se prepara para acompanhar o eclipse solar total que acontecerá nesta segunda-feira, dia 8 de abril. O fenômeno poderá ser visto dos Estados Unidos, Canadá e México e de forma parcial em alguns países da Europa. Este será o último eclipse solar total cruzando o território dos EUA pelos próximos 20 anos, informou a NASA.

Onde acontece

O eclipse solar total terá início no Oceano Pacífico Sul e cruzará a América do Norte, passando pelos países mencionados. As expectativas da NASA são ainda maiores do que em 2017, quando o fênomeno pôde ser visto pela última vez no território estadunidense. A agência aeroespacial espera que 31,6 milhões de pessoas acompanhem o evento.

Infelizmente, o fenômeno não será visível do Brasil. Mas os brasileiros poderão assisti-lo por meio de transmissão em tempo real no canal do YouTube da NASA. O eclipse começará na costa do Pacífico do México por volta das 15h07 (horário de Brasília), antes de entrar no Texas, EUA.





O que é um eclipse solar total?

O fenômeno acontece quando a Lua se posiciona entre a Terra e o Sol, impedindo que os raios solares atinjam algumas partes do planeta. Nesse momento, o dia fica tão escuro quanto a noite.

No Brasil, o último eclipse solar total aconteceu em 1994. Naquele ano, pessoas de quase todo o país puderam acompanhar a ocorrência do evento astronômico.

No ano passado, em outubro, os brasileiros também puderam acompanhar um eclipse solar — mas dessa vez, ele ocorreu parcialmente, ou seja, o Sol não ficou totalmente encoberto pela Lua, restando apenas uma espécie de "anel" no contorno do satélite. A esse fenômeno, damos o nome de "eclipse solar anular".

