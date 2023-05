Reprodução Satélite de telecomunicações mais avançado do mundo promete distribuir rede banda larga

Nave da SpaceX lança o satélite ViaSat-3 após três adiamentos.

O CEO da SpaceX, afirma que este é o foguete mais poderoso da empresa, o Falcon Heavy. O ViaSat-3 Americas pesa mais de 6.400 kg.

O lançamento também levou dois satélites menores MicroGEO da Astranis e o satélite GS-1 da Gravity Space.

