Pessoas de todo o mundo puderam contemplar, na noite de quarta-feira (13), a maior superlua do ano . Uma superlua ocorre quando o satélite natural da Terra se encontra no chamado perigeu, isto é, seu ponto máximo de proximidade com a Terra. Nessas circunstâncias, ela fica cerca de 15% maior e aproximadamente 30% mais brilhante aos olhos do observador.

Da mesma forma como houve a Superlua de Morango , no mês passado, a superlua de quarta também recebe um nome específico: Superlua dos Cervos. Segundo a tradição da tribo indígena Algonquin, do nordeste do Canadá, o apelido está relacionado ao fato de que a "gargalhada" desses animais volta a ser ouvida nesta época do ano. No caso da Superlua de Morango, o nome está atrelado à época do ano em que os morangos florescem, de acordo com povos antigos que viviam onde hoje são os Estados Unidos e o Canadá.

Diversos astrofotógrafos, amadores ou não, reservaram um tempo para observar a Superlua dos Cervos e ainda aproveitaram para tirar belas fotos do fenômeno. O iG selecionou algumas das melhores. Veja abaixo:

Hugo Ferreira da Silva Local: Catalão, Goiás





Hugo Ferreira da Silva Local: Catalão, Goiás





Hugo Ferreira da Silva Local: Catalão, Goiás





Ary Martins Local: Goiânia, capital de Goiás





Regiano Local: Lençóis Paulista, no interior de São Paulo





Teresa e Carlos Sato Local: Promissão, no interior de São Paulo













José Carlos Salerno Local: Pitangueiras, no interior de São Paulo





Hugo Ferreira da Silva Local: Catalão, Goiás





Hugo Ferreira da Silva Local: Catalão, Goiás