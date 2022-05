Divulgação Ao todo, 50 autores ajudaram, de alguma maneira, a produzir a publicação

O astrônomo Rodolfo Langhi e o físico Fábio Matos Rodrigues, ambos especialistas em educação científica, lançaram recentemente mais um livro para integrar a série Educação para a Ciência, da Unesp (Universidade Estadual Paulista), de Bauru, no interior de São Paulo. Trata-se do Interfaces da Educação em Astronomia: currículo, formação de professores e divulgação científica . A obra, de 870 páginas ao todo, é dividida em dois volumes.

O livro conta com seis partes, ou capítulos, e faz um panorama completo sobre o ensino da astronomia, além de trazer uma compilação de atividades e pesquisas de membros da equipe do Observatório Didático de Astronomia da Unesp. Ao todo, 50 autores ajudaram, de alguma maneira, a produzir a publicação.

A obra é uma produção do Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência da universidade, que já formou 386 mestres e 238 doutores, totalizando 624 profissionais da área. O objetivo é gerar produção intelectual e científica que possa contribuir de forma significativa com o ensino de ciências e matemáticas no Brasil e no mundo.

