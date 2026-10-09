Agência Brasil Romeiros no Santuário

A formação de um ciclone extratropical entre a Argentina e o Uruguai, próximo ao oceano, ameaça o feriadão de Nossa Senhora Aparecida com instabilidades severas na Região Sul do Brasil.

O sistema começa a se organizar no sábado (10), impulsionado por uma área de baixa pressão atmosférica e pela chegada de uma nova frente fria, mantendo o alerta para tempestades, volumes de chuva de até 100 mm e rajadas de vento que podem ultrapassar 90 km/h.

As instabilidades tiveram início no Rio Grande do Sul ainda na quinta-feira (8), provocadas pela atuação conjunta da frente fria, da baixa pressão e de um cavado atmosférico que afetou especialmente o Oeste e a região das Missões. A partir de sexta-feira (9), as chuvas avançam para o Oeste catarinense e o Sudoeste do Paraná, trazendo elevado risco de alagamentos, enxurradas e novas cheias.

Conforme o ciclone se desloca em direção ao mar durante o fim de semana, as precipitações perdem força em solo gaúcho e passam a se concentrar em Santa Catarina e no Paraná, com destaque para o Oeste paranaense no domingo (11).O avanço desse sistema meteorológico também altera as condições do tempo em outras partes do país.



No Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul e o Oeste/Sudoeste de Mato Grosso enfrentam pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, acompanhadas de descargas elétricas e ventos de até 70 km/h. Em contrapartida, Goiás e o Distrito Federal seguem no sentido oposto, mantendo tempo firme, temperaturas elevadas e umidade relativa do ar em níveis baixos, variando entre 20% e 30%.

Na Região Sudeste, o aquecimento favorece tempestades isoladas no interior de São Paulo a partir de quinta-feira à tarde, ganhando força entre sexta-feira e domingo. No dia do feriado, a aproximação da frente fria espalha pancadas de chuva moderadas a fortes pelo estado paulista, pelo Sul de Minas Gerais e pelo Centro-Sul do Rio de Janeiro.





Diante do risco de transtornos e acidentes, a Defesa Civil reforça orientações essenciais de segurança para a população das áreas afetadas. Em caso de ventos fortes, a recomendação é não transitar nem se abrigar próximo a árvores, fiações elétricas, placas de sinalização, muros ou postes de energia.

Durante os temporais, deve-se buscar abrigo em locais protegidos, mantendo distância de janelas e objetos que possam ser arremessados. Por fim, para evitar situações de perigo extremo em enxurradas, é fundamental jamais tentar atravessar ruas inundadas ou pontes e pontilhões submersos.