Inverno? Temperaturas serão mais elevadas em 2024





Neste inverno , os brasileiros vão testemunhar um padrão climático peculiar, com temperaturas mais elevadas do que o usual em diversas regiões do país. Enquanto isso, no Sul, as chuvas superarão as expectativas, contrastando com o Centro-Oeste, que vai experimentar ar quente e seco, elevando ainda mais as temperaturas.

Segundo especialistas, estas condições podem ser atribuídas a fenômenos como o El Niño , cujo efeito residual contribui para um aumento nas temperaturas médias globais.

Além disso, o aquecimento global, resultado das emissões de gases de efeito estufa provenientes de atividades humanas como queima de combustíveis fósseis e desmatamento, também desempenha um papel importante.

Nos últimos anos, tem sido observado um claro aumento nas temperaturas médias durante o inverno, especialmente nas regiões Sul e Sudeste do país.

Este fenômeno coincide com uma redução nos episódios de frio intenso, enquanto ondas de calor fora de época se tornam mais comuns, alterando os padrões climáticos tradicionais.

Mudanças climáticas

O Brasil, signatário do Acordo de Paris, comprometeu-se com metas ambiciosas de redução de emissões de gases de efeito estufa, além do combate ao desmatamento ilegal, reflorestamento e restauração de áreas degradadas.

Dada a vasta extensão de suas florestas e reservas de carbono, as ações brasileiras desempenham um papel crucial na mitigação dos efeitos das mudanças climáticas globalmente.

Os efeitos das mudanças climáticas são visíveis em diversos setores, desde a agricultura até a saúde pública e a biodiversidade.

"O impacto das mudanças climáticas já é visível em diversas regiões do Brasil. A seca prolongada no Brasil central e as chuvas intensas na região Sul, especialmente no estado do Rio Grande do Sul, são exemplos claros de como os padrões climáticos estão se tornando mais extremos e imprevisíveis", aponta o biólogo Paulo Jubilut, professor do Aprova Total.

"A implementação de políticas ambientais eficazes, a transição para fontes de energia renováveis e a conservação das florestas são passos fundamentais para garantir um futuro sustentável e minimizar os impactos das mudanças climáticas", completa.





Cuidados no inverno

No inverno, é essencial tomar vários cuidados para manter a saúde e o bem-estar, especialmente devido às mudanças de temperatura e ao aumento da incidência de doenças respiratórias. Primeiramente, é importante manter-se aquecido.

Usar roupas adequadas em camadas ajuda a reter o calor corporal, e proteger extremidades, como mãos, pés e cabeça, que perdem calor mais rapidamente, é fundamental.

Utilizar cobertores e aquecedores em ambientes internos pode ser útil, mas é importante garantir que a ventilação não seja bloqueada para evitar problemas respiratórios.

Em termos de alimentação, é benéfico consumir alimentos ricos em vitaminas e nutrientes para fortalecer o sistema imunológico . Sopas e chás quentes são excelentes opções para ajudar a manter a temperatura corporal.

Para prevenir doenças respiratórias, manter os ambientes ventilados é essencial para evitar a proliferação de vírus e bactérias. Evitar locais muito fechados e com aglomerações pode reduzir o risco de contágio.

Em caso de resfriados ou gripes , é aconselhável evitar o contato próximo com outras pessoas para não espalhar o vírus. Usar lenços descartáveis ao tossir ou espirrar e descartá-los imediatamente também ajuda a conter a propagação de germes.

