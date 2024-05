Reprodução/Prefeitura de Porto Alegre Chuvas atingem o Rio Grande do Sul e matou centenas de pessoas





O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) informou nesta quarta-feira (22) que novas tempestades devem chegar ao Rio Grande do Sul entre hoje e a manhã de quinta (23). O comunicado causa preocupação, pois o estado gaúcho enfrenta um desastre climático e humano desde 29 de abril.

O instituto relatou que as chuvas devem ter entre 30 e 60 mm por hora e os ventos deverão ser intensos, alcançando até 100 km/h. Há ainda previsão de granizo, podendo ocorrer novas enchentes e queda de árvores e energia elétrica.

As tempestades são tratadas como perigosas e as cidades do sudoeste, do centro, do sudeste e da região metropolitana de Porto Alegre devem ser as mais afetadas no Rio Grande do Sul.

O número de mortos nas enchentes no Rio Grande do Sul permanece em 161, de acordo com boletim da Defesa Civil do estado divulgado às 9h desta quarta. No entanto, o número de desaparecidos caiu de 85 para 82.

O órgão informou que o número de municípios afetados também segue em 467 - o estado tem 497 cidades em sua totalidade.

Segundo o boletim, a quantidade de desalojados (tiveram que sair de casa, mas estão com parentes ou amigos) é de 581.633 pessoas. O número de pessoas em abrigos saiu 71.503 para 68.345, e o de feridos continua em 806. A tragédia afeta 2.341.060 de pessoas.

Ainda, a quantidade de pessoas resgatadas é de 82.666, e 12.358 animais foram resgatados.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp