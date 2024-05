Reprodução Cidades do Paraná estão em alerta





No sábado (18/05), Curitiba terá chuva com temperaturas entre 12ºC e 18ºC. Londrina e Maringá terão pancadas de chuva com mínimas de 19ºC e 20ºC e máximas de 29ºC.

Ponta Grossa também terá chuva com variações de 16ºC a 29ºC. Cascavel e Guarapuava enfrentarão um dia chuvoso com temperaturas entre 15ºC e 19ºC para Cascavel e entre 16ºC e 20ºC para Guarapuava.

Em Foz do Iguaçu, pancadas de chuva são esperadas com mínimas de 15ºC e máximas de 18ºC, e Paranavaí terá temperaturas de 20ºC a 29ºC.

No domingo (19/05), Curitiba terá pancadas de chuva e temperaturas de 12ºC a 16ºC. Londrina e Maringá também enfrentarão chuvas com mínimas de 18ºC e máximas de 23ºC e 25ºC, respectivamente.

Em Ponta Grossa, as temperaturas ficarão entre 14ºC e 18ºC, e Cascavel terá um dia nublado com variações de 14ºC a 20ºC. Guarapuava terá pancadas de chuva com mínimas de 13ºC e máximas de 18ºC.

Em Foz do Iguaçu, haverá muitas nuvens com temperaturas de 13ºC a 20ºC, e Paranavaí terá pancadas de chuva com temperaturas variando entre 18ºC e 25ºC.

O Inmet emitiu um alerta de tempestade válido das 1h de sexta (17) até 10h de sábado (18), abrangendo diversas cidades do Paraná, com recomendações para evitar áreas de risco e cuidados com rajadas de vento e granizo.

Veja cidades que estão em alerta de tempestade: