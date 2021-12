Márcia Foletto/ Agencia O Globo Chuva no Rio de Janeiro no último fim de semana

Moradores de São Paulo e do Rio de Janeiro podem se preparar para enfrentar chuva nos dias que antecedem o Natal. Segundo a previsão do Climatempo, entre os dias 21 e 24, são grandes as probabilidades de chuva intermitente nos dois estados. Ainda não há um indicativo para o dia 25.

Nos próximos dias, a temperatura deve subir, assim como na semana entre o Natal e o Réveillon. Na véspera do dia 31 de dezembro, o tempo deve estar seco com muito sol e pouca nebulosidade tanto no Rio quanto em São Paulo.

Atualmente, ambos os estados estão em alerta laranja, que indica perigo, para chuvas e ventos intensos, segundo o INMET. A temperatura, no entanto, deve continuar alta, segundo o Climatempo.

Alerta para chuvas fortes

Os meteorologistas antecipam uma primeira semana chuvosa para 2022. Após o Ano Novo, a tendência é de que chova bastante. Por se tratar de uma previsão feita com antecedência, o Climatempo alerta que ela pode