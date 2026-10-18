Reprodução: Casas Bahia Casas Bahia faz leilão com superpreços de eletrodomésticos; lances vão até terça (25)

A Casas Bahia iniciou um novo leilão de móveis e eletrodomésticos, com lotes disponíveis para os consumidores arrematarem até às 10h da próxima terça-feira (20). Os lances podem ser feitos pelo site da Kwara, empresa que organiza o evento.

Entre os produtos disponíveis estão fogão por R$ 391, máquina de lavar roupa por R$ 562, geladeira por R$ 871 e um lote com cinco sofás por R$ 931. Os produtos de menor valor são duas mesas de centro por R$ 68.

Os valores foram consultados pelo iG em 18 de outubro, mas podem aumentar até o encerramento de cada lote, conforme novos lances sejam realizados.

Além do valor da arrematação, o comprador deverá pagar ao leiloeiro uma comissão de 5% sobre o valor do lance vencedor.

O edital também prevê que os consumidores deverão pagar despesas administrativas de 15% sobre o valor da arrematação.

reprodução/site Produtos à venda no Leilão das Casas Bahia em Jundiaí, no interior de São Paulo.





Após o resultado do leilão, os consumidores que ganharem o direito de comprar os lotes, por terem realizado o maior lance na disputa, deverão retirar as mercadorias no Centro de Distribuição Via Varejo, no km 52 da Rodovia Anhanguera, em Jundiaí, no interior de São Paulo.

A retirada deverá ser feita nos dias 27, 28 ou 29 de outubro, das 9h às 11h30 e das 14h às 15h30.

Para realizar a retirada dos produtos, o cliente deverá fazer um agendamento em até cinco dias úteis contados a partir da compensação bancária pela empresa que organiza o evento.

Produtos são vendidos sem garantia

Os produtos serão vendidos no estado de conservação em que se encontram e não possuem garantia de funcionamento ou direito à troca.

O edital também indica que os produtos podem apresentar avarias, sinais de uso e desgaste, amassados, riscos, sujeira, ausência de manuais, acessórios, componentes e peças. Além disso, podem estar com senhas e códigos de travamento acionados.

Por isso, o leilão previa que os interessados poderiam fazer uma visitação ao local onde os produtos estão armazenados. A visitação aconteceu no dia 16 de outubro.

Como participar

Para participar, o consumidor deve se cadastrar na plataforma Kwara, onde o evento aparece como “Leilão de Móveis e Eletrodomésticos - Casas Bahia”, e se inscrever no lote de interesse.

Após o encerramento do leilão, a empresa vendedora analisará as ofertas realizadas em até cinco dias úteis.

Caso o lance seja confirmado como vencedor, o comprador deverá efetuar o pagamento em até 24 horas após a realização do leilão. O valor inclui a arrematação, a comissão de 5% do leiloeiro e a taxa administrativa correspondente ao lote.

A retirada dos produtos deverá ser feita presencialmente em Jundiaí.