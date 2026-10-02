Um homem foi preso em flagrante na noite desta quinta-feira (1º) após assaltar e ameaçar de morte uma funcionária de um comércio na Avenida Sargento José Siqueira, em Barueri, na região metropolitana. A ação criminosa foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento.
Nas imagens divulgadas pelo 20° BPM/M de Barueri, o suspeito entrou no local com uma mochila na frente do corpo, sacou uma faca de grande porte e exigiu que a trabalhadora entregasse todo o dinheiro do caixa.
Parte do áudio das câmeras ficou inaudível devido o barulho do tráfego local, mas é possível ouvir o momento em que o assaltante intimida a vítima. "Eu sou obrigado a te matar", afirmou o criminoso.
Assustada, a jovem se levantou e recuou pedindo que o homem fosse embora: "Pega as coisas e pode ir. Me deixa em paz, moço. Pode ir". O suspeito fugiu logo em seguida.
Prisão em flagrante e apreensão da faca
Durante as buscas na região, equipes de patrulhamento localizaram o indivíduo na Rua Brasil, com as mesmas características e roupas informadas pela vítima. Na abordagem, os agentes encontraram a mochila e a faca utilizadas no assalto.
Ao ser questionado pelos policiais, o homem admitiu o crime e afirmou que já havia gasto o dinheiro roubado com o consumo de drogas.
Histórico de roubo e furto
O suspeito foi levado à Delegacia Central de Barueri, onde a vítima realizou o reconhecimento pessoal do assaltante. De acordo com a Polícia Militar, o homem já possuía histórico criminal por roubo e furto.
Por se tratar de um infrator reincidente, ele teve a prisão em flagrante confirmada e permaneceu detido à disposição da Justiça.