Divulgação/20º BPM/M de Barueri Criminoso rouba comércio e ameaça funcionária em Barueri

Um homem foi preso em flagrante na noite desta quinta-feira (1º) após assaltar e ameaçar de morte uma funcionária de um comércio na Avenida Sargento José Siqueira, em Barueri, na região metropolitana. A ação criminosa foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

Nas imagens divulgadas pelo 20° BPM/M de Barueri, o suspeito entrou no local com uma mochila na frente do corpo, sacou uma faca de grande porte e exigiu que a trabalhadora entregasse todo o dinheiro do caixa.

Parte do áudio das câmeras ficou inaudível devido o barulho do tráfego local, mas é possível ouvir o momento em que o assaltante intimida a vítima. "Eu sou obrigado a te matar", afirmou o criminoso.





Assustada, a jovem se levantou e recuou pedindo que o homem fosse embora: "Pega as coisas e pode ir. Me deixa em paz, moço. Pode ir". O suspeito fugiu logo em seguida.

Prisão em flagrante e apreensão da faca

Durante as buscas na região, equipes de patrulhamento localizaram o indivíduo na Rua Brasil, com as mesmas características e roupas informadas pela vítima. Na abordagem, os agentes encontraram a mochila e a faca utilizadas no assalto.

Ao ser questionado pelos policiais, o homem admitiu o crime e afirmou que já havia gasto o dinheiro roubado com o consumo de drogas.

Histórico de roubo e furto

O suspeito foi levado à Delegacia Central de Barueri, onde a vítima realizou o reconhecimento pessoal do assaltante. De acordo com a Polícia Militar, o homem já possuía histórico criminal por roubo e furto.

Por se tratar de um infrator reincidente, ele teve a prisão em flagrante confirmada e permaneceu detido à disposição da Justiça.