Reprodução | Agência SP O Detran-SP antecipou o pagamento no tributo para qualquer placa

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) já iniciou o prazo para que condutores com qualquer final de placa possam quitar o licenciamento 2026. A abertura acontece de forma antecipada ao calendário oficial, que inicia em julho e segue até dezembro.

De acordo com o departamento, há também a possibilidade de pagar o tributo simultaneamente com o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores(IPVA), ainda no primeiro semestre.

Nos três primeiros meses de 2025, o Detran-SP licenciou mais de 5,5 milhões de veículos. Neste ano, a atualização da documentação será instantânea após o pagamento.



Como pagar

Uma das formas para quitar o tributo e multas é pelo portal do Detran-SP. Neste ano, o departamento oferece possibilidade de pagamento via Pix, na mesma hora.

No licenciamento, o responsável pelo veículo deve informar o número do Registro Nacional de Veículos Automotores(Renavam). A taxa é de R$ 174,08, e é obrigatória para a circulação no estado.

Outro caminho rápido é pagar a taxa em um banco conveniado, via internet banking, aplicativo ou no caixa eletrônico.

Se o licenciamento não estiver disponível para pagamento, o condutor deverá verificar se há algum tipo de impedimento como multas ou débitos pendentes, ou ainda algum bloqueio (judicial, gravames ou outros).

Recolhimento do veículo

O licenciamento é obrigatório. Qualquer pendência pode levar ao recolhimento do veículo, que, uma vez fiscalizado, será retirado das ruas e levado a um pátio credenciado.





Em caso de recolhimento, a liberação pode ser feita de maneira imediata, em poucos minutos, a partir da Liberação Instantânea de Veículos (LIVE), novo serviço online disponível no site oficial do Detran-SP. Com a LIVE, o cidadão solicita a liberação assim que o veículo chega ao pátio, tendo no celular o ofício de liberação digital, expedido pelo Detran-SP, desde que, é claro, quite os valores em aberto, como o da estadia no pátio e o do licenciamento.