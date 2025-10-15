Gabriel Barros/Portal iG Governador entrega camisa do Santos autografada a medalhistas

Medalhistas de ouro da Olimpíada de Matemática das Escolas Estaduais de São Paulo foram premiados em cerimônia no Palácio dos Bandeirantes nesta quarta-feira (15). Durante o evento, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) promoveu um desafio aos alunos.

O “Desafio Master do Governador” consistiu em resolver uma equação matemática no palco do auditório. A aluna vencedora recebeu, além de uma camisa do Santos autografada por um craque do clube, um smartphone.

Durante a atividade, o governador — que é engenheiro de formação — incentivou os estudantes:

“Todo problema complexo pode ser quebrado em problemas menores'' , disse.

Outros desafios, também premiados com smartphones, foram aplicados pelo governador Tarcísio de Freitas e pelo secretário da Educação, Renato Feder.

Na ocasião, Feder anunciou o envio de um projeto de lei à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) para garantir a continuidade da Olimpíada de Matemática. O presidente da Alesp, André Prado (PL), participou do evento e sinalizou apoio à proposta.

Em entrevista exclusiva ao iG, Feder destacou a importância das competições:

“Os alunos que ganham bronze querem ganhar prata, os que ganham prata querem ganhar ouro — e, quando recebem essas medalhas, isso aumenta a confiança e a autoestima deles. Transforma a percepção que têm da própria capacidade. É muito positivo. Agora, no segundo semestre, serão entregues mais 120 mil medalhas da Olimpíada de Língua Portuguesa. Isso estimula os alunos a estudar mais e se dedicar mais”, disse o secretário.

Exemplo de superação

O medalhista Nicolas Seiji Tanabe foi um dos estudantes que celebraram a própria evolução. No ano passado, ele não recebeu nenhuma medalha, mas, neste ano, conquistou três.

Gabriel Barros/Portal iG Medalhista participa de cerimônia no Palácio dos Bandeirantes





“A partir do sétimo ano, vi que tinham portas abertas, que dava pra se inscrever. Comecei a pensar: ‘caramba, eu posso participar, eu posso estudar’. Tentei a Olimpíada de Matemática no ano passado e não passei da primeira fase. Depois participei da Olimpíada de Redação e ganhei bronze. Fiz também a Olitef, de educação financeira, e conquistei prata. Senti muita pressão e medo, mas tive coragem de ir lá e fazer'' , disse.