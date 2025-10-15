Medalhistas de ouro da Olimpíada de Matemática das Escolas Estaduais de São Paulo foram premiados em cerimônia no Palácio dos Bandeirantes nesta quarta-feira (15). Durante o evento, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) promoveu um desafio aos alunos.
O “Desafio Master do Governador” consistiu em resolver uma equação matemática no palco do auditório. A aluna vencedora recebeu, além de uma camisa do Santos autografada por um craque do clube, um smartphone.
Durante a atividade, o governador — que é engenheiro de formação — incentivou os estudantes:
“Todo problema complexo pode ser quebrado em problemas menores'' , disse.
Outros desafios, também premiados com smartphones, foram aplicados pelo governador Tarcísio de Freitas e pelo secretário da Educação, Renato Feder.
Na ocasião, Feder anunciou o envio de um projeto de lei à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) para garantir a continuidade da Olimpíada de Matemática. O presidente da Alesp, André Prado (PL), participou do evento e sinalizou apoio à proposta.
Em entrevista exclusiva ao iG, Feder destacou a importância das competições:
“Os alunos que ganham bronze querem ganhar prata, os que ganham prata querem ganhar ouro — e, quando recebem essas medalhas, isso aumenta a confiança e a autoestima deles. Transforma a percepção que têm da própria capacidade. É muito positivo. Agora, no segundo semestre, serão entregues mais 120 mil medalhas da Olimpíada de Língua Portuguesa. Isso estimula os alunos a estudar mais e se dedicar mais”, disse o secretário.
Exemplo de superação
O medalhista Nicolas Seiji Tanabe foi um dos estudantes que celebraram a própria evolução. No ano passado, ele não recebeu nenhuma medalha, mas, neste ano, conquistou três.
“A partir do sétimo ano, vi que tinham portas abertas, que dava pra se inscrever. Comecei a pensar: ‘caramba, eu posso participar, eu posso estudar’. Tentei a Olimpíada de Matemática no ano passado e não passei da primeira fase. Depois participei da Olimpíada de Redação e ganhei bronze. Fiz também a Olitef, de educação financeira, e conquistei prata. Senti muita pressão e medo, mas tive coragem de ir lá e fazer'' , disse.